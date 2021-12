Polícia Militar apreende 411 pedras de crack em Ilhéus

Um homem foi preso e 411 pedras de crack apreendidas no município de Ilhéus, a 464 Km de Salvador, no início da manhã deste sábado, 18, por policiais militares da 68ª, 69ª e 70ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) da Bahia.

Por volta das 6 horas, denúncias anônimas levaram a polícia até Tiago Coelho Jácome, de 21 anos, no Alto do Cacau, no bairro Malhado.



O jovem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia local.

