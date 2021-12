Polícia Militar amplia fiscalização em avenidas de Salvador

Policiais militares atuam, desde o início da semana, nas principais avenidas de Salvador, em uma ampliação da Operação Intensificação, que visa fiscalizar veículos que passam pelo local. Na manhã desta sexta-feira, 9, a localidade escolhida foi a Paralela.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), entre segunda, 5, e a noite de quinta, 8, foram revistadas 555 pessoas, 127 carros, 186 motos e 30 ônibus. Com documentos irregulares, foram autuados 36 motoristas, além de duas carteiras de habilitação recolhidas e 26 veículos guinchados.

“Continuaremos com esta ampliação, utilizando as especializadas no reforço do policiamento ordinário”, explicou, em nota enviada à imprensa, o comandante do Policiamento Especializado, coronel PM Humberto Sturaro Filho.

Policiais da Operação Gêmeos e do Esquadrão Águia continuam a ação em outras localidades no final de semana.

