Polícia mata suspeito em tentativa de assalto

A Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) apura a tentativa de assalto ocorrida contra um policial civil, na noite de sexta-feira, 3, na Av. Paralela, em Salvador. Conforme as primeiras informações da Polícia Civil (PC), o servidor reagiu e atirou contra o suspeito, que não resistiu e morreu no local.

O caso ocorreu em frente à Universidade Unifacs, no bairro Stiep. Segundo informações, o policial teria sido abordado pelo suspeito após solicitar um carro por aplicativo. Ao chegar ao local, o homem teria cancelado a corrida para anunciar o assalto, mas foi atingido pelo policial, que sacou a arma e atirou ao perceber que o suposto assaltante estaria armado.

De acordo com a PC, o policial e testemunhas foram ouvidos. As identidades do policial e do suspeito não foram divulgadas. As armas do servidor e do suspeito foram encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT).

A Corregedoria da Polícia Civil (Correpol) acompanha o caso.

adblock ativo