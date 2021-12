Polícia mata líder de tráfico de drogas na Liberdade

O traficante Gilmar Silva Tanajura, 31 anos, mais conhecido como "Aranha", foi morto durante uma operação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (Bope) e da Polícia Civil, na cidade de Coração de Maria (a 104 km de Salvador).

Segundo a polícia, ele foi baleado ao resistir à prisão e atirar contra os policiais, na manhã de quarta-feira, 13.

Aranha foi levado ao Hospital Ângelo Martins, no próprio município, e depois transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, a 109 km da capital, onde já chegou morto.

Conforme o major Washington, comandante da força-tarefa, os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e os policiais militares do Bope e da força-tarefa foram à cidade para cumprir um mandado de prisão contra Aranha.

No entanto, encontraram resistência do suspeito e revidaram a agressão.

Eles o localizaram em uma casa, na Rua Otávio Mangabeira, no bairro Malvina, após meses de busca. O imóvel era alugado e, segundo o tenente Orlando Souza, comandante do pelotão da PM em Coração de Maria, Aranha tinha acabado de se transferir para o local.

"Ele se mudou ontem [terça-feira], umas 12h, no início da tarde. Mas ele já estava aqui, na região de Coração de Maria, há dois meses", informou o policial.

De acordo com um policial civil, que preferiu não se identificar, Aranha estava no município organizando um assalto a banco. "Ele ia 'meter' em um banco, ia cavar um túnel", afirma ele.

Durante a operação, coordenada pelo delegado Daniel Pinheiro, da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), e pelo tenente Marcelo Tonete, da força-tarefa, algumas pessoas foram presas. As identidades delas não foram reveladas para não prejudicar as investigações.

Doze homicídios

Muito temido na Liberdade e bairros vizinhos, Aranha era apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas da avenida Peixe.

Ele também tinha ligação com traficantes de Cosme de Farias e do Altos das Pombas (Federação), conforme o major Edmilton Reis, comandante da 37ª CIPM (Liberdade).

Integrante da facção Comissão (ou Comando) da Paz , Aranha era conhecido por mandar e desmandar na comunidade, praticar crimes, ordenar mortes e por impor o medo e o terror entre os moradores e comerciantes da região.

Somente em 2013, a Polícia Civil atribuiu a Aranha 12 homicídios, todos praticados nos bairros da Liberdade, Caixa D'Água, Pero Vaz e IAPI.

Rival de Coruja e Rambo

Segundo a polícia, Aranha não pensava duas vezes antes de eliminar quem cruzasse seu caminho e atrapalhasse seus planos. Ele rivalizava com Thiago Adílio da Silva, o Coruja, líder do tráfico de drogas do Sieiro, e com Antônio Marcos Marcelino Nogueira, o Rambo, líder do Plano Inclinado, Guarani e Pero Vaz.

O bando de Aranha é apontado pela polícia como responsável pela morte do soldado da PM Fábio Ferreira Rosas, em julho de 2014, e pelos assassinatos do estudante Yuri Borges de Meneses Serra de Jesus, 16 anos, o motoboy Renê Leandro Batista da Silva, 29, e o vigilante Eduardo Santos de Jesus, 30, todos no dia 21 de setembro do ano passado.

Na época, a polícia informou que o soldado foi morto após ser reconhecido. As outras vítimas foram executadas por conta da guerra do tráfico de drogas, embora não tivessem nenhum envolvimento com a criminalidade.

