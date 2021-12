Polícia localiza oito veículos roubados por meio de rastreador

O dispositivo rastreador instalado em um carro que havia sido roubado foi definitivo para que a polícia chegasse a um galpão repleto de carros e motos irregulares. Dos oito veículos encontrados na noite de quarta-feira, 15, no bairro de Águas Claras, cinco tinham restrição de roubo e três, adulteração de placa.

Segundo informações da Secretaria de Secretaria Pública do estado (SSP-BA), investigações iniciais apontaram que o galpão foi alugado para ser utilizado como lava-jato, mas que na verdade, funcionava como espaço de adulteração de veículos.

Cinco veículos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos e outros três restantes, para o pátio da Superintendência de Trânsito de Salvador, em Mussurunga. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os responsáveis. Dois suspeitos que estavam no estabelecimento conseguiram fugir.

