Polícia localiza material que seria arremessado para dentro de presídio

Uma operação da Polícia Militar (PM-BA), realizada na tarde desta quinta-feira, 8, terminou com a apreensão de coletes balísticos, celulares, drogas e outros itens escondidos em uma região de mato, na terceira Travessa São Miguel, no bairro de Mata Escura, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os artigos foram escondidos no local e seriam posteriormente arremessados para dentro do Complexo Penitenciário. O comandante da PM, Jailton Carvalho Santana, informou que uma denúncia anônima levou as equipes até o local onde os materiais foram encontrados.

A operação terminou com a apreensão de seis coletes balísticos, 22 papelotes de maconha, quatro celulares, cinco chips, seis fones de ouvido, cinco carregadores, 46 pacotes de seda (papel), três pacotes de tempero pronto, sete pacotes de fumo, duas careteiras de cigarro e duas mochilas.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

adblock ativo