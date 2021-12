A polícia identificou na manhã desta sexta-feira, 15, uma casa considerada de luxo que seria usada por Elias Pinto, um dos três criminosos mais procurados na Bahia. A residência do homem apontado como líder de uma facção criminosa que atual no Nordeste de Amaralina está situada no bairro da Santa Cruz.

A casa de Elias, que não tinha reboco na fachada, escondia uma decoração diferenciada e itens de luxo, como a porta de acesso, na parte internada, e móveis modernos. O padrão se diferencia das demais residências da região.

Da Redação Polícia localiza casa com itens de luxo de líder de tráfico na Santa Cruz

Morte de PM

De acordo com a polícia, Elias é indicado como o responsável pela quadrilha que executou o cabo Gustavo Gonzaga da Silva, no último sábado, 9, na Santa Cruz. Ele foi morto por um grupo de homens. Um dos criminosos foi morto horas depois no Nordeste de Amaralina. Outro foi preso.

Denúncias

A busca pela casa iniciou após denúncias anônimas. Com a informação, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Batalhão de Choque e da Superintendência de Inteligência da SSP foram até a rua Baixa da Paz, na Santa Cruz. No local, foram encontrados documentos pessoais de Elias e fotos.

O homem é suspeito de continuar comandando o tráfico na região do Nordeste de Amaralina e região, determinando homicídios e roubos. A polícia não encontrou Elias na casa, mas solicita à população qualquer informação sobre o suspeito por meio dos telefones 190 ou 3235-0000.

Ainda conforme a polícia, Elias saiu do presídio em saída temporária de Natal em 2017 e não retornou.

adblock ativo