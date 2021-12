Polícia localiza carro usado por assaltante para fugir após tiros em ônibus

O veículo Celta usado pelo criminoso que fugiu após uma passageira ser baleada e o comparsa dele ser morto, durante um assalto a ônibus na BR-324, foi localizado pela polícia ainda na manhã desta terça-feira, 25. Contudo, o suspeito ainda é procurado, segundo a Polícia Civil.

Ele e Felipe Silva Soares, 20 anos, anunciaram o roubo ao coletivo, mas foram surpreendidos por um passageiro armado, que reagiu e atingiu Felipe. O rapaz morreu dentro do coletivo. Já o comparsa desceu do coletivo que fazia a linha Marechal Rondon-Barra e conseguiu fugir.

O Serviço de Investigação do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) informou que vai analisar as imagens da câmera de segurança do ônibus a fim de identificar o criminoso.

A polícia também ainda não sabe quem foi o autor do disparo que matou Felipe. O motorista do ônibus Jorge Batista dos Santos, 50 anos, disse que a ação foi rápida e ele não viu quem atirou.

Além de Felipe, a passageira Karina Pereira dos Santos também foi baleada. Ela foi atingida na perna e foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Após o tiroteio, o motorista parou o coletivo no acostamento e houve correria entre os passageiros. Na confusão, uma mulher torceu o pé.

Essa é a segunda vez que rodoviário presencia morte durante assalto (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Crime semelhante

Essa é a segunda vez que Jorge Batista presencia um assalto seguido de morte enquanto trabalha. No dia 22 de julho deste ano, ele conduzia o mesmo ônibus quando também foi surpreendido por bandidos.

Ação aconteceu de forma semelhante a desta terça: com dois criminosos anunciando assalto, no início da manhã, na altura da Jaqueira do Carneiro, no coletivo da linha Marechal Rondon-Barra.

Contudo, na ocorrência de julho deste ano, a vítima foi o encarregado de pedreiro Júlio Farias Costa, 45 anos, que seguia para o trabalho no momento do crime. Ele foi baleado na barriga e não resistiu aos ferimentos.

Outras cinco pessoas foram atingidas na ocorrência. Alex Cruz da Silva, 18 anos, também foi baleado na ação. Ele foi preso apontado como suspeito de ter participado da ação que acabou com a morte do passageiro.

Apesar das duas ocorrências de violência, o motorista disse que não tem medo de continuar trabalhando.

