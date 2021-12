Polícia localiza barco usado para transporte de drogas em Cassange

Um barco improvisado que seria usado para o transporte de drogas pela barragem de Cassange até a Palestina, em Valéria, foi localizado e apreendido durante uma ação conjunta desencadeada nesta sexta-feira, 20.

A operação – que contou com a participação de militares das companhias independentes da 35ª, 49ª e 40ª, da Polícia Militar, chegou ao local depois de denúncias anônimas.

"Eles utilizam as áreas de mata, entre a fazenda Cassange e a Boca da Mata, para realizar o tráfico e, assim, evitar as avenidas e ruas, os caminhos tradicionais, mas a PM está atenta e sempre vamos atuar para desbaratar essas quadrilhas e prender os marginais", afirmou o capitão Oliva Júnior, subcomandante da 49ª CIPM.

Segundo informações divulgadas na tarde deste sábado, 21, pela Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as regiões de São Cristóvão, Mussurunga e localidades vizinhas foram alvos da "Operação Reforço".

No total, os militares revistaram 85 pessoas, abordaram 12 pontos de ônibus e 20 veículos no conjunto Yolanda Pires, Planeta dos Macacos, Jardim das Margaridas, conjunto Residencial Recanto das Margaridas (Portelinha), além do Bosque das Bromélias.

adblock ativo