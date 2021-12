Polícia liga chacina à disputa entre gangues do tráfico

Quatro corpos amontoados e outro um pouco afastado coberto por uma lona preta. Todos com várias perfurações de arma de fogo e sinais de tortura. Esse foi o cenário encontrado pela polícia e populares na Estrada Velha de Valéria, no bairro de mesmo nome, na manhã desta sexta-feira, 8.

No local da chacina, atrás da Siderúrgica Gerdau, as vítimas foram identificadas como Deilton da Silva Santos, 28 anos, o Binho; Tiago Batista dos Santos; além de duas mulheres, de prenomes Larissa e Jéssica, aparentando 25 anos, e uma adolescente conhecida como Juju.

As vítimas moravam em Mata de São João (Grande Salvador) e estavam desaparecidas desde quinta-feira. As investigações apontam que a motivação tenha relação com o tráfico de drogas.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, Thiago comandaria o tráfico na Rua do Cemitério, em Mata de São João. Deilton foi preso em 2005 por tráfico. Foi encontrado um papelote de cocaína no sutiã de uma das mulheres.

À tarde, policiais civis e militares fizeram uma operação na localidade conhecida como Cidade de Plástico, entre os bairros de Valéria e Fazenda Coutos, encontrando manchas de sangue, cápsulas e projéteis (possivelmente de pistolas 380 e ponto 40), além de pedaços de corda, lona e sacos de pano em frente a dois barracos na comunidade Quilombo da Lagoa.

A corda, a lona e o saco são semelhantes aos que foram usados para envolver os corpos das vítimas, segundo o diretor adjunto do Departamento de Homicídios, José Alves Bezerra Júnior.

Suspeitos - De acordo com ele, quatro pessoas são suspeitas de terem participado da chacina. "Os suspeitos já foram identificados. Mas, pela dinâmica do crime, pode ter havido a participação de mais gente", afirmou o diretor.

Algumas pessoas foram conduzidas para depor nesta sexta, entre elas Anderson de Jesus, e Josenílson Xavier, o Zé. Até o início da noite desta sexta, nenhum dos quatro suspeitos havia sido preso.

