Polícia lança operação para reforçar segurança no verão

A operação Verão 2014 foi lançada nesta sexta-feira, 3, no Jardim dos Namorados, em Salvador. Cerca de 20 mil policiais militares participam da ação que tem o objetivo de reforçar a segurança em 36 localidades baianas com vocação turísticas, como Ilhéus, Lençóis, Porto Seguro e Praia do Forte.

O governador Jaques Wagner e o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, participaram do lançamento da operação. Durante o evento foram apresentados equipamentos que serão utilizados na ação. A operação será realizada no ar, água e terra, contando com helicópteros, viaturas, roupas e tanques de mergulho e bicicletas.

adblock ativo