Polícia lança canal para receber denúncias via mensagens de WhatsApp

O Grupo de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil anunciou nesta terça-feira, 11, a implantação de um canal de mensagens via WhatsApp para denúncias sobre roubos e crimes contra o transporte público de Salvador.

Segundo o coordenador do Gerrc, delegado Glauber Uchiyama, a população poderá entrar em contato por meio do número (71) 3117-6637, uma linha fixa, vinculada à própria rede do estado. Uchiyama informou ainda que a ferramenta é totalmente sigilosa.

