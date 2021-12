Polícia já tem suspeito de matar ator e sua mãe

A Polícia Civil informou que já possui a indicação da autoria e motivação do crime que matou o ator Rafael Santos Souza, de 19 anos, e sua mãe Marli Jesus dos Santos, 40 anos, em Cosme de Fárias. Os corpos foram encontrados na quinta-feira, 22, já em estado de decomposição. Por medida de segurança o nome do suspeito não foi divulgado.

De acordo com a polícia os corpos apresentavam ferimentos de arma branca.

Rafael interpretou o personagem Caga-Sêco no filme Trampolim do Forte, que estreou em 2013, do diretor baiano João Rodrigo Mattos. Ele trabalhava como Menor Aprendiz no Hospital Santa Izabel.

