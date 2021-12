Polícia já tem pistas de taxista que agrediu cantora

A Polícia Civil informou na manhã desta segunda-feira, 4, que está bem perto de de localizar o taxista suspeito de agredir a vocalista da banda Sertanília, Aiace Felix, 27 anos. Segundo o delegado substituto da 7ª DT (Rio Vermelho), Antônio Fernando, embora o autor da agressão ainda não tenha sido identificado, as investigações já estão bem adiantadas.

"A vítima não soube dizer o alvará do taxista, mas informou a placa do carro e, segundo pesquisa da polícia, ele aluga a licença do táxi de uma mulher, com quem já entramos em contato", relatou Fernando.

O delegado disse também que policiais estão de plantão na sede da Gerência de Táxis e Transportes Especiais (Getax), que aguarda o motorista envolvido para prestar esclarecimento.

Após o motorista ser encontrado, Aiace também será chamada para depor. "Vamos chamá-la o mais rápido possível, porque, ao identificar o suspeito, ele também irá depor e, a depender, vamos pedir a prisão", afirmou.

Segundo o delegado, o taxista deverá responder por lesão corporal ou tentativa de homicídio, a depender do resultado da investigação e do laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Características do agressor

Em entrevista ao Portal A TARDE, Aiace descreveu as características do suposto agressor: "Ele era branco, estatura mediana, careca, tinha cavanhaque. Tem entre 45 e 55 anos".

A cantora disse também que ainda sente ardor nos olhos e trata com medicamentos a lesão, que deve durar mais alguns dias.

O caso

A vocalista da banda baiana Sertanília, Aiace Félix, acusou um taxista de tê-la agredido no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na madrugada de domingo, 3, ao sair de uma casa noturna. Ela afirma que recebeu socos na face e no pescoço, o que causou lesão na córnea do olho direito.

A vítima foi para o DayHORC (Hospital de Olhos), na avenida ACM. Lá, foi constatada a lesão por meio de exame.

"Machismo, burocracia, preconceito, despreparo. Nós, mulheres, ao sair de casa e muitas vezes dentro dela, estamos expostas a tudo, inclusive à possibilidade de não voltar mais", lamentou a cantora.

adblock ativo