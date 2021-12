Polícia já tem pista de assassino de engenheiro na Barra

A Polícia Civil continua com as investigações em busca do homem que matou o engenheiro civil Sérgio de Brito Domingos, 59 anos, na noite do último domingo, 16, na Barra. Segundo a titular da 14ª Delegacia Territorial, Carmen Bittencourt, câmeras de seguranças de residências e estabelecimentos da região estão sendo analisadas pela polícia, já que o equipamento do prédio onde a vítima morava não estava funcionando.

"As investigações estão evoluindo bem. Imagens de câmeras de seguranças de locais próximos estão sendo analisadas. Individualmente, elas não somariam muito, mas, em conjunto, ajuda bastante", disse a delegada.

Ainda segundo ela, informações novas já foram colhidas pela polícia, que em breve pode chegar ao criminoso. "Já temos um conjunto de indício. O trabalho está evoluindo. Em breve poderemos ter uma boa notícia", afirmou.

Na terça-feira, 15, quatro pessoas prestaram depoimento à polícia. Outras três pessoas serão ouvidas nesta quarta, 16.

Crime



Por volta das 23h30 do último domingo, 13, o engenheiro foi assassinado a facadas dentro do próprio apartamento, no Gavazza Residencial, na rua Professor Lemos de Brito, na Barra.

O corpo da vítima foi encontrado de cueca no banheiro, com as mãos algemadas com um lacre plástico, os pés amarrados com um pano, sinais de estrangulamento, além dos ferimentos provocados pelas facadas.

Segundo o major Edmundo Assmany, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra), testemunhas relataram que Sérgio chegou ao apartamento acompanhado de um homem.

"Vizinhos contaram que Sérgio era homossexual e chegou em casa acompanhado [do suspeito]. A dupla teria vindo juntos da Parada Gay, mas isso ainda não é confirmado" afirmou o major.

O empresário dinamarquês Kristian Paulsen disse ter ouvido o barulho das discussões por volta das 21h. "Não deu para entender o que eles falavam", contou.

Moradores da rua disseram que Sérgio era discreto, "gente boa" e educado. O enterro foi realizado nesta terça, às 10h30, no Jardim da Saudade.

Após o crime, o assassino tentou fugir levando o carro de Sérgio, onde colocou alguns pertences, mas não conseguiu abrir o portão eletrônico da garagem e escapou a pé. Durante as buscas, uma viatura com PMs ainda passou pelo suspeito, mas não desconfiaram.



Amaralina

Em menos de 24h, após Sérgio ter sido encontrado morto na Barra, outra vítima foi achada em condições idênticas. O professor Deodarkson Aparecido Rêgo Pereira, 45 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava em Amaralina, na última segunda-feira, 14.

Deordarkson, assim como Sérgio de Brito, foi achado com mãos e pés amarrados. Uma faca com sangue também foi avistada ao lado do corpo, que estava em estado de gigantismo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o crime, informou que o professor foi contactado pelo telefone pela última vez no sábado, 12, segundo testemunhas que prestaram depoimento.

Até as 10h desta quarta, 16, a autoria e a motivação do crime ainda eram desconhecidas.

