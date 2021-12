Polícia irá ouvir padrinho de menino desaparecido

Rafael Pinheiro, padrinho do garoto Marcos Vinícius de Carvalho dos Santos, de 2 anos - desparecido desde a última sexta-feira, 14 -, será novamente ouvido pela polícia na tarde desta segunda-feira, 17, para colaborar com as investigações. As buscas pelo menino continuam.

Marcos Vinícius estava em companhia do padrinho quando sumiu. Rafael tinha ido comprar frutas na feira de Itapuã e, por alguns segundos, se virou para falar com um vendedor. Ele conta que quando olhou de volta, a criança já havia desaparecido.



"Nossa família nem consegue dormir de tanta preocupação. Estamos pedindo muito a Deus para Marcos voltar logo", disse Rafael em entrevista ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira.



Na manhã do último domingo, 16, familiares e amigos de Marcos fizeram uma manifestação em frente à feira onde menino desapareceu.



De acordo com a mãe da criança, Fabiana Carvalho, Marcos tem diabetes e intolerância à lactose, por isso precisa de cuidados diários. O menino também tem uma cirurgia marcada para retirar um cisto no pâncreas.

