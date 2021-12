Polícia investigará morte de mulher que caiu de prédio

A Polícia Civil vai investigar a morte da aposentada Cristiane Fernandes Bezzera, de 42 anos, que, aparentemente, teria pulado de um prédio na manhã desta quinta-feira, 10. O caso ocorreu na rua Karol Wojtyla, no bairro Luís Anselmo, atrás do supermercado Extra da Rótula do Abacaxi.

Cristiane despencou do 9º andar do edifício Valparaíso, onde estaria hospedada no apartamento 901, pertencente a um homem de 68 anos, cuja identidade não foi revelada. As informações são da delegada Maria Dahil, titular da 6ª Delegacia Territorial, em Brotas.

Segundo a delegada, o anfitrião de Cristiane a teria conhecido na noite do último sábado, enquanto jantavam em um restaurante, no Matatu . Depois, continuou Dahil, com base no relato do homem, a mulher teria ido para o apartamento dele, onde teria passado o resto da semana.

O anfitrião contou à delegada que a mulher teria algum tipo de transtorno psiquiátrico, o que, inclusive, motivava o uso de medicamentos controlados. Entre a noite de quarta passada e a manhã desta quinta, conta Dahil, Cristiane teria apresentado crises em função do distúrbio.

"Nós averiguamos, inicialmente, que no apartamento havia algumas receitas médicas", contou a delegada. "Ele relatou que, depois do café, hoje (quinta-feira), ela teria ficado agitada e ameaçado se jogar. Ele diz ter tentado impedir, mas desfaleceu após ser atingido na cabeça por um vaso", acrescentou.

Luta corporal

Conforme a delegada, o apartamento estava revirado, com objetos quebrados e marcas de sangue, o que indicava que os dois teriam entrado em luta corporal. "Segundo ele, a mulher apresentava uma força descomunal, que fugiu ao controle dele", relatou Dahil.

A delegada afirmou, ainda, que a morte de Cristiane apresenta sinais iniciais de que a mulher teria tirado a própria vida, mas reiterou que convocará vizinhos, funcionários do prédio e familiares do casal para prestar depoimento. "Não podemos descartar outras hipóteses", concluiu a delegada.

Familiares do proprietário do apartamento estiveram no local, mas não quiseram falar com a imprensa. Pelo lado de Cristiane, nenhum familiar havia comparecido ao endereço onde a morte ocorreu até o final da manhã desta quinta.

