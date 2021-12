Polícia investiga se filho está envolvido na morte dos pais

A Polícia Civil não descarta um possível envolvimento do estudante de engenharia mecânica Bruce Habib, 26 anos, na morte dos pais, o projetista Renato Giffoni Habib, 58, e a dona de casa Nélida Cristina de Oliveira Habib, 55.

"Estamos trabalhando com algumas linhas de investigação e essa é uma das linhas. Trabalhamos com todas as possibilidades", afirmou a delegada Andréa Ribeiro, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico) do Departamento da Homicídios (DHPP), durante coletiva à imprensa.

O casal foi executado a tiros no final da tarde de domingo, 25, dentro da casa onde morava, na Rua Encontro das Árvores, no Jardim Placafor, ao lado do Cemitério Municipal de Itapuã.

No momento do crime, Bruce também estava no imóvel e só não foi assassinado porque conseguiu fugir dos criminosos.

Ele contou à polícia que aproveitou um momento de distração do suspeito que lhe mantinha refém, correu para um dos apartamentos que há no fundo da casa principal e se escondeu embaixo da cama de um dos quartos.

Segundo um segurança que trabalha na rua, o colega que estava de plantão no domingo falou não ter visto nenhuma movimentação estranha ou barulho de tiro. "Ele disse que só viu quando o menino saiu na rua gritando: 'mataram meu pai, mataram meu pai'", informou o rapaz, sob anonimato.

A guarita da entrada da rua é de livre acesso e fica a poucos metros da casa da família.

Na tarde desta segunda, Bruce foi ouvido no DHPP e deu mais detalhes sobre o crime. A namorada dele, o caseiro e o segurança também foram ouvidos. O primo de Bruce e sobrinho de Nélida, o advogado Lázaro Bastos, acompanhou o depoimento do jovem. Ele disse não ter noção da motivação do crime, já que pais e filho conviviam bem e eram pessoas de boa índole.

Versão sobre o acesso

Logo após as mortes, Bruce Habib disse à equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do DHPP, que apenas ele, o pai e a mãe estavam no imóvel no momento da ação e foi o pai quem abriu a porta para os seis criminosos.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, o jovem contou que os homens estavam com os rostos cobertos por 'brucutus' e chegaram à residência, por volta das 18h, perguntando "pelas drogas".

Bruce disse ainda que o pai estava na sala e a mãe na cozinha da casa. Enquanto ele estava em um dos dois apartamentos que há nos fundos da residência.

Prendeu os cachorros

Sob anonimato, uma fonte da polícia contou outra versão para o crime. Conforme o relato, Bruce Habib afirmou também que os criminosos o obrigaram a prender os dois cachorros da raça pit bull, mas não sabe como eles entraram no imóvel. O jovem disse ainda que todos os criminosos estavam armados e com distintivos da polícia.

Os bandidos chegaram de carro. Bruce foi algemado e amordaçado e, mesmo assim, conseguiu fugir, conforme relatou. "Já houve um caso passado de sequestro. Na ocasião, o filho foi sequestrado", afirmou a fonte.

"Antes, o pai e o filho estavam discutindo sobre herança. O pai tinha um seguro de vida [de valor] alto", disse uma pessoa que conhece a família. Além de Bruce, o casal tem uma filha que mora em São Paulo.

Quase nada roubado

Renato Habib foi encontrado morto na sala com as mãos algemadas para trás e fita adesiva na boca. Ele levou, pelo menos, dois tiros de pistola na cabeça. Os disparos foram efetuados a curta distância, segundo a polícia.

Já Nélida Cristina foi achada sentada em uma cadeira na cozinha com as mãos amarradas para frente com fita adesiva. Ela foi morta com um tiro de espingarda calibre 12 na cabeça.

O estojo do projétil foi encontrado no local pela equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Bruce afirmou ainda que ele e os pais foram espancados pelo grupo, conforme informações disponíveis no relatório do Silc.

Além disso, apenas um revólver de calibre 38, registrado em nome de Renato, e dois celulares foram levados pelos bandidos. O imóvel não tinha sinais de arrombamento, já os armários e gavetas do quarto do casal estavam revirados quando a polícia chegou.

