Polícia investiga relação entre o assassinato de cabeleireiro e atentado contra irmão

A polícia trabalha com a hipótese que a morte do cabeleireiro Valdir Macário tenha relação com o atentado sofrido pelo irmão da vítima, Reginaldo Macário, há cerca de um mês. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 17, concedida pela delegada que investiga a morte de Valdir, Andrea Ribeiro.

A delegada informou ainda que a hipótese surgiu depois que Reginaldo foi ouvido pela polícia e confirmou que mantinha relação amorosa com uma mulher que pode ser casada. Reginaldo relatou também que sofreu ameaças antes de ser atacado no dia 15 de outubro.

Já em relação ao crime contra o cabeleireiro, a delegada acredita que ele não sofreu ameaças antes de ser morto. Andrea falou que a família não relatou esse tipo de situação com Valdir.

A polícia está analisando e melhorando a qualidade das imagens das câmeras de segurança para identificar os homens que mataram Valdir. A investigação já sabe que eles chegaram em um carro modelo Argile e eram quatro, dois entraram e dois ficaram no veículo.

A delegada informou também que ainda vai ouvir a cliente que presenciou o crime e busca identificar a mulher, o suposto pivô dos ataques, para ser ouvida. Além de ouvir também o ex-sócio de Valdir em uma academia em Vilas de Abrantes, na região metropolitana de Salvador.

