Polícia investiga pichadores que agem no Centro de Salvador

A Polícia Civil busca identificar um grupo de pichadores que vem depredando prédios públicos e privados em toda região do Centro de Salvador. As imagens recuperadas do circuito de segurança de um dos estabelecimentos pichados vão auxiliar nas investigações, conduzidas pelo delegado Márcio Vilas Boas, da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris).

De acordo com o delegado, ocorrências registradas naquela unidade policial motivaram o início das investigações para identificar o grupo, que é formado por cerca de dez pichadores que costumam agir durante a madrugada. Parte deles fica responsável por observar a aproximação da polícia, enquanto os comparsas picham a fachada de prédios públicos e estabelecimentos comerciais da região.

Ainda de acordo com o delegado, vários locais depredados pelo grupo já foram periciados. Quando identificados e presos, os vândalos serão autuados por crime ambiental, com base no Artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais, e podem pegar de três meses a um ano de prisão. No caso de um monumento ou edificação tombada em virtude do valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é agravada e passa a ser de seis meses a um ano de prisão e multa.

A população pode contribuir com a investigação, denunciando a ação de pichadores por meio do Disque Denúncia (3235-0000) e pelos telefones da 1ª DT/Barris, 3117-6121 e 6123.

adblock ativo