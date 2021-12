Polícia investiga morte de professor em Itapuã

O delegado ACM dos Santos, titular da 12ª Delegacia de Itapuã, investiga a participação de quatro criminosos no roubo que resultou na morte do professor aposentado Odi de Jesus Mendes, 72 anos, na noite de domingo, 21, na rua Senhor do Bonfim, em Itapuã – atrás do Colégio Estadual Rotary –, na ladeira do Abaeté.

Testemunhas contaram que, além da dupla que agiu diretamente na ação, mais dois suspeitos foram vistos no local do crime, segundo o titular. Eles estavam em duas motos de dados não anotados e, até a noite desta segunda-feira, 22, não haviam sido identificados ou presos.

Odi foi assassinado na porta de casa, por volta das 9h30, após supostamente reagir ao roubo de seu veículo, um Fiat Punto prata [NTV-0919].

Ele foi surpreendido por dois criminosos quando estacionava o carro. Depois da ação, os homens fugiram levando o veículo e alguns pertences do professor.

Carro

No início da manhã desta segunda um guardador de carros localizou o veículo do aposentado abandonado na Estrada do Coqueiro Grande, em Cajazeira 10, em frente à Igreja Universal, e acionou os policiais militares da 3ª CIPM (Cajazeiras).

“O guardador estranhou, pois o carro estava parado e com a chave no banco. Os policiais trouxeram para cá [Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos – DRFRV] para periciar”, informou Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV.

“Só ouvi os tiros, estava no quintal. Quando saí, ele já estava no chão. Aqui é tranquilo, mas agora estão acontecendo estes fatos. Dá até medo chegar de carro”, disse o pedreiro Ciro Rauh, 58 anos, vizinho de seu Odi.

Segundo ele, o professor morava na rua há quase dois anos e era uma pessoa muito tranquila. A equipe de reportagem esteve na casa da vítima, mas não conseguiu falar com familiares. Odi era professor de educação física e lecionou no Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior.

O corpo dele será sepultado nesta terça, 23, às 10h, no Cemitério de Itapuã. O delegado ACM dos Santos apura o caso como latrocínio, roubo com resultado morte. Ele ainda vai ouvir familiares e testemunhas.

adblock ativo