Polícia investiga morte de criança em piscina de hotel

Agentes da 7ª Delegacia de Polícia Militar (Rio Vermelho) iniciaram a manhã desta quarta-feira, 15, as investigações sobre a morte do menino João Vitor Santos de Queiroz, de cinco anos, que se afogou na piscina do hotel Bahia Othon Palace, em Ondina, na tarde desta terça, 14.

"Uma equipe foi enviada ao hotel para verificar as imagens das câmeras de segurança e ver se a criança estava sob a responsabilidade de alguém", explica a delegaca Acácia Nunes, responsável pelo caso.



De acordo com ela, somente a partir desta quinta, 16, é que a polícia deverá divulgar novas informações sobre o aciente e colher os depoimentos dos familiares e funcionários do hotel.

Em nota, o Bahia Othon Palace lamentou o acidente e informou que vai prestar o apoio necessário à família da criança.

"Imediatamente, nosso salva-vidas identificou a situação, retirou da água a criança, que naquele momento se encontrava sozinha, e prestou os primeiros socorros ainda na beira da piscina. Em paralelo, funcionários da recepção acionaram a ambulância do Samu que levou o menino, ainda com vida, para o Hospital do Subúrbio", informou a direção do hotel.

