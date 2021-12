Polícia investiga mala com 150 celulares apreendida no aeroporto de Salvador

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) apura a origem de uma mala apreendida, na semana passada, com 150 smartphones da marca Samsung, no Aeroporto Internacional de Salvador, após passagem pelo aparelho de raio-x. O dono da bagagem chegou num voo de São Paulo e, no momento da apreensão pela Receita Federal, estava sem a nota fiscal da mercadoria.

A delegada Carla Ramos, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), informou que o valor dos aparelhos apreendidos variam entre R$ 500 e R$ 3,2 mil. “Começamos a investigar o caso nesta terça-feira e a nota fiscal, apresentada pelo dono do material na delegacia, estava com data posterior à da apreensão. Outro detalhe é que checamos o local em São Paulo onde ele teria comprado e a empresa não trabalha com venda de celulares”, explicou, por meio de nota enviada à imprensa, a delegada.

Carla Ramos informou ainda que existem algumas linhas de investigação. “O material pode ser fruto de roubo de carga ou falsificações. Trabalhamos, a princípio, com estas duas hipóteses. Entramos em contato com a empresa para checarmos o número de série dos aparelhos e falamos também com algumas lojas que trabalham com este tipo de produto”.

