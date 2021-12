Polícia investiga cinco por tráfico na RMS

Continuam as diligências para prender outros integrantes da quadrilha de Diego Vinicius Santana de Almeida, o Uga Uga, 22, apontado como um dos principais traficantes de Madre de Deus (Grande Salvador).

Ele e outras quatro pessoas foram presas na tarde de quarta-feira, 26. Segundo a polícia, com Uga Uga foram apreendidos R$ 3.500, uma arma, drogas, balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico.

Segundo a titular da 17ª Delegacia Territorial (de Madre de Deus), Simone Moutinho, o líder do bando agia em toda a cidade, mas principalmente no centro. Além do tráfico de drogas, também é atribuída a ele a participação em homicídio. "Ele forneceu a arma para uma pessoa matar uma mulher no último domingo", observou a delegada.

Segundo a policial, as prisões foram feitas por militares da Comando Independente de Policiamento Especializado, da PM, com base nas investigações desenvolvidas pela 17ª DT.

Quarteto

Antes de chegar a Uga Uga, os PMs prenderam três homens e um adolescente de 16 anos, com drogas. Vanderlei Jesus dos Santos, o BG, 18, estava com o menor no bairro do Cais. Com eles, havia 19 pedras de crack. A dupla disse que o fornecedor era Rafael Castro Bezerra, o Babá, 18.

Babá foi preso no bairro Nova Madre de Deus com 200 gramas de maconha prensada. Segundo a polícia, as diligências prosseguiram com ajuda de informações fornecidas por Rafael.

Os policiais prenderam André Luís Silva Santos, o Capenga, 18, na localidade de Cação. Por último, os PMs chegaram a Uga Uga, que portava uma pistola .45 além de 800 gramas de maconha prensada, 200 gramas de pasta-base de cocaína, sete celulares, um relógio, um anel dourado e material para embalar drogas.

