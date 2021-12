Polícia investiga ataques a Daniela Mercury após mal-entendido no Carnaval

A polícia abriu investigação para apurar ataques feitos a cantora baiana Daniela Mercury nas redes sociais. Ela passou a ser xingada e ameaçada após um mal-entendido no Carnaval.

A situação envolveu o desfile da cantora de axé em um trio independente no dia 28 de fevereiro no Campo Grande. Daniela encerrou a apresentação próximo ao camarote da Polícia Militar, o que foi entendido como uma ofensa à PM. Na ocasião, ela foi xingada e vaiada por foliões.

Por meio da sua assessoria, a artista explicou que foi orientada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), órgão responsável pela festa, a interromper o show naquele ponto e que ela não sabia que o camarote da PM foi montado naquela região. Após os protestos, Daniela pediu a sua equipe para religar o trio elétrico e voltou a cantar.

Contudo, depois do mal-entendido, ela passou a ser ofendida nas redes sociais. "Mais respeito com a PM"; "Ela vai precisar...espera que a vida ensina"; "Maravilhosa mesmo foi a cena em frente ao camarote da PM. Você ganhou dos caras uma medalha de honra ao mérito. É assim que retribui?", "Daniela Mercury: um ser desprezível"; "Vc é uma vergonha! Viva a PM"; "Lixo de mulher"; "Volta militares e acaba com esses cantores lixos"., foram alguns dos comentários dos internautas.

Por conta do fato, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, determinou a investigação dos ataques sofridos pela cantora e seus familiares. O caso será apurado pelo Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos. Além disso, Barbosa destaca a boa relação de Daniela com as forças de segurança.

"Daniela é uma artista que representa a Bahia no mundo todo e nos orgulha. É inadmissível o que vem acontecendo com ela e seus parentes. Durante o Carnaval, sempre que ela passava pelos nossos postos, ressaltava a importância do trabalho da polícia", disse.

adblock ativo