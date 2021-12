Polícia investiga assassinato no Bonfim

A ex-companheira morta, duas crianças órfãs, uma casa destruída pelo fogo e 70% do corpo queimado. Este é rastro de destruição deixado pelo vigilante Luís Carlos Patrocínio de Jesus, 41, ao matar a facadas Justina Paula de Jesus Filha, 31, e depois tentar suicídio, ateando fogo ao próprio corpo. Ele ainda aplicou uma facada em si próprio, causando um ferimento no abdome.

No entanto, o homem conseguiu sair da casa em chamas e agora está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, ele passou por cirurgia e está na UTI, em estado grave.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, Justina separou-se há pouco tempo de Luís Carlos e acabou assassinada na madrugada desta quarta-feira, 30, ao visitar as duas filhas, na Travessa Couto Maia, Bonfim. Vizinhos contam que a separação se deu há cerca de 20 dias. A vítima teria ido levar frutas para as crianças.

"Ele a espancava. Justina saiu de casa e não levou as crianças porque não tinha para onde ir. Ela queria lutar pela guarda dos filhos e chegou a dar uma queixa na Derca. Os policiais vieram entregar a intimação há uns 10 dias e Carlos mandou o cunhado receber", diz uma vizinha, sob anonimato.

Segundo outro vizinho, horas antes do crime, Luís Carlos já avisava que ia se matar caso a mulher não reatasse a relação. "Por causa disso, a irmã de Luís pediu a Justina para aceitar conversar com ele. Foi por isso também que as crianças estavam na casa da tia quando tudo aconteceu", diz o vizinho, também sob anonimato.

O corpo de Justina foi encontrado sobre a cama, com lesões no peito e no abdômen e parcialmente carbonizado. A assessoria da polícia informou que os investigadores apuraram que Luís Carlos sofria de problemas mentais e tomava remédios controlados.

Vizinhos contam que o vigilante é de poucas palavras e que tinha ciúmes da mulher. "Ele batia na mulher porque ela queria se separar. Ele até colocou fio elétrico no portão de casa para ela tomar choque quando tentasse sair", diz Vera Nunes, que foi vizinha do casal.

Sival Patrocínio, 35, primo da vítima, tentou evitar o assassinato. "Ela gritou por socorro. Acordei e desci para invadir a casa, mas vi que ele segurava algo que parecia uma arma, tinha o corpo sujo de sangue e jogava objetos em direção à porta. Liguei para a polícia umas 2h da madrugada, mas só apareceram 40 minutos depois".

A situação parecia ter acalmado, segundo Sival, até que a fumaça preta passou a sair do imóvel. "Quebrei a porta e ele saiu. Parecia ter voltado ao normal e perguntava pelas filhas", completa Sival.

