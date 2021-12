Polícia investiga assassinato de 3 homens em São Cristóvão

Agentes policiais apuram a autoria e a causa de um triplo homicídio ocorrido na tarde deste sábado, em São Cristóvão.

Adson Félix Santana de Souza, 22, Girlan Xavier de Jesus, 28, e um homem identificado apenas como Felipe "Bahia" bebiam no ponto de ônibus em frente ao Salvador Norte Shopping quando três homens desceram de um carro e atiraram em direção a eles.

Adson morreu no local - de grande movimento - atingido por vários tiros. Ainda segundo os policiais, Girlan e Felipe conseguiram correr, mas depois foram encontrados mortos - também com vários disparos - no porta-malas de um Corsa Classic verde, placa OLC 5449, a poucos metros dali, na entrada da invasão Iolanda Pires.



A polícia ainda não sabe informar se as vítimas eram envolvidas com a criminalidade. De acordo com o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Júlio Messias, Adson, Girlan e Felipe chegaram ao ponto de ônibus num Crossfox branco, com placa clonada. Dentro, foram achadas chaves de três outros carros, documento de um Fiat roubado, uma placa com lacre e celulares.

