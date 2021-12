Polícia intima suposto dono de casarão na Cidade Baixa

A 3ª Delegacia Territorial (Bonfim) está à procura do empresário Alberico Alban Miranda, 47 anos, por conta das ameaças contra ocupantes do casarão nº 12 na Avenida Luiz Tarquínio, Boa Viagem, onde ele planeja construir unidades habitacionais, mesmo sem ser o proprietário legal do imóvel.

De acordo com a delegada da 3ª DT, Alda Menezes de Oliveira, a unidade expediu uma segunda intimação para que o empresário compareça à delegacia, às 17h da próxima sexta-feira, 12, para dar explicações sobre os danos provocados por ele aos móveis dos ocupantes e à estrutura física do casarão.

O caso, publicado em A TARDE na edição desta segunda, 8, ilustra a disputa entre antigos ocupantes do casarão, que não possui registro em cartório, e o empresário, suposto dono do imóvel. Nos últimos seis anos, Alban vem tentando expulsar os ocupantes à força, acompanhado por seguranças armados.

"No último dia 27, havíamos marcado para ele comparecer à delegacia, mas ele não veio", cobrou Oliveira.

A primeira intimação foi resultado da ocorrência registrada pela ocupante Sheila Consuelo e outras quatro pessoas, às 16h34 do último dia 21 de maio passado, quando Alban teria arrombado o cômodo utilizado pela família dela para ameaçá-la de expulsão.

Segundo a delegada, caso não compareça à próxima audiência, Alban ainda terá uma terceira (e última) oportunidade de dar explicações sobre o fato espontaneamente na delegacia.

"O protocolo determina que sejam enviadas até três intimações. E, caso não compareça na última audiência, ele deverá ser conduzido coercitivamente para a delegacia", pontuou a delegada.

A TARDE tentou contato com o empresário, por meio do telefone fornecido por um funcionário dele, mas não houve retorno. O mesmo ocorreu na reportagem publicada na última segunda, quando, inclusive, a equipe de reportagem foi à loja de Alban, na Rua Prof. Gelásio Farias (Uruguai), mas uma mulher negou que ele fosse o dono. A informação, no entanto, foi desmentida por comerciantes locais.

Permuta - Construído por uma família portuguesa no final do século XIX, o casarão passou a ser cobiçado por Alban há cerca de seis anos, depois que ele fez uma permuta com a antiga administradora do imóvel, Heloísa Souza, que teria recebido dois apartamentos na Cidade Baixa em troca do prédio, dizem os ocupantes.

O mecânico de máquinas de costura industriais Antônio Galvão, 58, mantinha a oficina no casarão há 24 anos, mas abandonou o lugar depois que Alban mandou quebrar o telhado do imóvel para impedir a permanência das 11 famílias abrigadas no local.

Galvão recorda que as famílias pagavam aluguel dos espaços à administradora Heloísa Souza, mas deixaram de pagar quando ela parou de quitar as despesas com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), energia e água.

Na tentativa de evitar a demolição do prédio, a Associação de Moradores da Boa Viagem solicitou o tombamento do imóvel ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac).

No entanto, segundo a assessoria do órgão, o processo foi arquivado, com o argumento de não se tratar de um imóvel com relevância à memória coletiva do Estado.

