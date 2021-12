Polícia inicia buscas por músico desaparecido

A polícia iniciou nesta sexta-feira, 12, as buscas pelo músico Maicon Charles que desaparecido há três dias. Ele foi visto pela última vez na noite da última terça, 9, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O caso está sendo investigado pela delegada Geisa Feitosa, da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). "A polícia iniciou as buscas por Maicon nesta sexta-feira. O trabalho terá a ajuda de familiares e amigos", informou.

Maicon, que mora na Graça com três amigos músicos, foi visto pela última vez em frente ao bar Dubliners Irish Pub e seguia em direção ao Mercado do Peixe. Ele trajava uma bermuda, um chinelo e uma camiseta azul marinho.

Na noite de terça, amigos do músico procuraram a 7ª Delegacia de Polícia, situada no Rio Vermelho, para informar o sumiço, mas a queixa não foi realizada. A Polinter já havia encerrado o expediente. Familiares fizeram o registro do desaparecimento na quinta, 11.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maicon deve ligar para Polícia Civil no 3116-6572.

