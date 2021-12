Polícia impede que protesto chegue até Palácio de Ondina

Cerca de 4 mil pessoas participaram de novas manifestações contra a corrupção e o governo Dilma na tarde deste domingo, 15, no Farol da Barra. A segunda etapa dos protestos em Salvador foi finalizada por volta de 18h, no bairro de Ondina, após saída do Farol da Barra.

Inicialmente, a caminhada seguiria para o Clube Espanhol, mas se prolongou até o final do percurso, com a autorização da Polícia Militar (PM). Um grupo de manifestantes tentou prolongar a passeata até o Palácio de Ondina, residência oficial do governador do Estado, mas foi impedido pelos policiais.

Apesar do grande número de pessoas presentes na concentração, muitas delas dispersaram durante o percurso e não acompanharam o ato até o final. Ao contrário do observado durante a manhã, o movimento da tarde não obteve adesão de autoridades políticas.

Os protestos da manhã, iniciados por volta de 9h30, foram convocados pelo Movimento Brasil Livre e tiveram maior adesão de participantes do que a manfiestação desta tarde, encabeçada pelo Movimento Vem Pra Rua, focado em cobrar as investigações contra a corrupção e protestar contra o momento econômico do país, sem exigir o impeachment da presidente, ao contrário do primeiro grupo.

Os integrantes da manifestação realizaram a caminhada segurando cartazes e faixas de protesto. Por conta do número de pessoas presentes no primeiro protesto, a Polícia Militar aumentou o efetivo de agentes na rua, mas a manifestação em Salvador foi pacífica e sem ocorrências de violência, assim como aconteceu em outras capitais brasileiras.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), cerca de 7 mil manifestantes foram às ruas da Barra para participar do protesto, que integra um movimento nacional e ganhou adesão em pelo menos 20 cidades brasileiras, além do Distrito Federal.

A maioria dos manifestantes vestiu camisas nas cores verde e amarela e carregou a bandeira do Brasil. Alguns também usaram nariz de palhaço.

Outros ainda pediram pelo impeachment da presidente Dilma e defenderam a reforma política. Eles também protestaram contra o alto valor dos impostos e dos combustíveis.

O percurso ainda foi marcado por apitaço, tambores e pelos gritos "Fora PT" e "Fora Dilma".

