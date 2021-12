Polícia identifica suspeitos de matar sargento durante assalto a ônibus

A Polícia Civil já identificou os dois responsáveis pela morte do sargento da aeronáutica, Ricardo Cerqueira Dias, baleado na noite desta quarta-feira, 8, durante assalto a um ônibus na avenida Bonocô, em Salvador.

Segundo o delegado José Nélis Araújo, do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), que investiga o crime, os autores do homicídio já são conhecidos por prática de estelionato, com cartões de gratuidade, na Estação da Lapa.

Para auxiliar nas investigações, as imagens das câmeras de segurança do coletivo já foram solicitadas à empresa Integra CSN.

Crime

O caso ocorreu quando o militar voltava do jogo do Bahia, na Arena Fonte Nova. Ele pegou o coletivo - que fazia a linha Lapa x Patamares - nas proximidades do Dique do Tororó, quando foi abordado, na Bonocô, por dois homens que anunciaram o assalto.

A vítima entrou em luta corporal com um dos suspeitos, quando o segundo assaltante aproveitou o momento e atirou em direção à cabeça do sargento, que foi atingido no queixo.

adblock ativo