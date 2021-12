Polícia identifica suspeitos de matar professora em Itapuã

A polícia identificou três suspeitos de terem matado a professora universitária Anamaria Morales, de 59 anos, durante um assalto no último domingo, 16, no bairro de Itapuã.

Nesta terça-feira, 18, foi decretada a prisão temporária dos três homens que, segundo informações apuradas pela 12ª Delegacia Territorial (12ª DT/Itapuã), são moradores do bairro e já possuem passagem pela polícia.

A identificação dos suspeitos foi realizada com a ajuda de um homem detido no domingo, mas que não possuía relação com o crime.

O crime

A professora foi morta no domingo com um tiro na cabeça, minutos após estacionar o carro e ser abordada por um dos acusados, que deu voz de assalto. Ela teria reagido à ação e entrado em luta corporal com o criminoso.

Um comparsa, que estava mais afastado, se aproximou e atirou na cabeça da vítima, que não resistiu ao ferimento e morreu no local. Anamaria segurava a bolsa no momento do crime. De acordo com populares, os bandidos pretendiam roubar o carro da vítima.

O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e aguarda reconhecimento por familiares.

