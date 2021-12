Polícia identifica suspeito de matar professor em Salvador

Policiais do Serviço de Investigação da Delegacia de São Caetano identificaram o corretor de imóveis Dagerlan Araújo de Souza, 28 anos, como suspeito de assassinar com um tiro no rosto o professor de educação física George Lázaro de Carvalho Nascimento, 29 anos, no dia 3.

O crime foi na rua Professor Francisco Góes Calmon, bairro de São Caetano. Segundo testemunhas, ele foi abordado pelo assassino perto da escola de natação onde dava aulas.

As investigações iniciais indicavam que o professor foi morto durante tentativa de assalto. Contudo, durante a perícia, a Polícia Civil descartou a hipótese e afirmou que nenhum pertence da vítima foi levado.

Sob anonimato, um policial informou que o crime foi motivado por ciúmes. Segundo ele, Dagerlan viu no telefone da ex-namorada, a cabeleireira Tifany Batista dos Santos Marques, mensagens com teor sexual que ela teria enviado para o professor.

"Eles estavam separados há um mês. Aí ela conheceu o professor e passou a mandar mensagens para ele", revela o policial. O investigador afirma que não foi encontrada nenhuma resposta do professor às mensagens de Tifany.

