Polícia identifica suspeito de matar bailarino na Saúde

A polícia identificou um suspeito de ter assassinado o bailarino Reinaldo Pepe dos Santos, solista do Balé Folclórico da Bahia, de 40 anos.

Na tarde de segunda-feira, 16, dois investigadores do Departamento de Homicídios estiveram no prédio onde a vítima morava, no bairro da Saúde, para coletar informações sobre o homem que foi visto na companhia do bailarino.

Eles perguntaram a moradores se o suspeito era o mesmo que aparecia em uma foto recebida pela polícia. As investigações são coordenadas pelo delegado Guilherme Machado.

Reinaldo foi encontrado morto, na manhã do último domingo, 15, na casa onde morava, na Ladeira do Alvo. Ele foi assassinado a golpes de faca no pescoço e abdômen, conforme informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil. O corpo foi sepultado na tarde de segunda, no Cemitério Campo Santo (Federação).

A assessoria informou ainda que o bailarino foi visto chegando em casa em companhia de um rapaz na noite de sábado, 14. Na manhã de domingo, esse mesmo homem foi visto saindo do imóvel com pertences da vítima, inclusive um notebook.

Há indícios de que houve luta corporal, uma vez que havia sangue nas paredes e objetos quebrados na residência, conforme relatos de amigos da vítima.

