Polícia identifica suspeito de incêndio em ônibus

Marcelo Henrique Menezes dos Santos, o Elias ou Pinto, é o principal suspeito de ter ordenado a queima de ônibus no Vale das Pedrinhas e em Amaralina no último sábado. A informação foi passada pelo major Amilton Júnior, comandante da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina).

O comandante afirmou que Marcelo é o segundo na hierarquia do grupo que controla o tráfico de drogas no complexo do Nordeste de Amaralina e ordenou o incêndio em resposta a uma série de ações promovidas pelas polícias Civil e Militar e pelo Ministério Público (MP-BA), na semana passada. Apenas a facção Comando da Paz (CP) atua na região.

Liderança

As ações policiais resultaram na morte de quatro integrantes do tráfico. Mais dois traficantes do CP foram transferidos de unidade prisional na operação A La Carte, deflagrada pelo MP na sexta-feira, 6.

O policiamento foi reforçado após os atos de vandalismo, mas não impediu que Demilson Maciel Menezes, de 48 anos, fosse assassinado a tiros na madrugada desta segunda, 9, próximo ao final de linha do Vale das Pedrinhas. “Segundo a família, ele era usuário de drogas, sofria de problemas mentais e costumava perambular pelo bairro durante a madrugada”, afirmou o major.

A 40ª CIPM recebeu informações de que Demilson foi morto porque mexia com mulheres. Moradores comentavam que o assassinato foi motivado porque ele falava sobre o tráfico.

Desde a noite de sábado até o início da noite de ontem, os ônibus permaneciam sem entrar no Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Nordeste de Amaralina. “Iríamos voltar hoje. Mas nos deparamos com um cadáver com o rosto cravado de balas e achamos mais seguro não voltar”, afirmou Daniel Mota, diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários. A expectativa é que o serviço seja normalizado nesta terça, 10.

Para garantir a “segurança”, há dois meses, comerciante da Santa Cruz pagam mensalidade aos traficantes. “Eu pago R$ 100. Dizem que é para a gente ter segurança. Isso não existe. O movimento não está bom, imagine para quem paga R$ 400, R$ 500 e R$ 600”, afirmou um comerciante, sob anonimato. Mas eles [traficantes] não ameaçam com arma. Aqui não tem assalto”, disse outro comerciante.

