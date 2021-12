Polícia identifica homem que matou ex-mulher a facadas na Paralela

A polícia já identificou o homem suspeito de matar a ex-mulher a facadas na noite desta sexta-feira, 29, no canteiro central da avenida Paralela, na altura do Bairro da Paz, em Salvador.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito, identificado como Remerson Lima de Souza, 41 anos, quase decapitou Joelma Reis da Silva com uma peixeira.

Ele, segundo a polícia, não aceitava o fim do relacionamento. O crime aconteceu na frente das duas filhas do casal, uma criança de 2 anos e outra de 9 anos.

Após o crime e acompanhado da mãe Raimunda Justina Lima, o suspeito saiu do local andando normalmente, levando a criança de 2 anos no colo. Remerson tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo e formação de quadrilha.

Qualquer pessoa que reconhecer o suspeito pela foto distribuída pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil ou souber de seu paradeiro poderá ligar para o Disque Denúncia 2325-0000. O sigilo é garantido.

