Polícia identifica dupla que atirou em cobrador na Bonocô

A polícia já identificou os dois homens que roubaram um ônibus na Bonocô na última segunda-feira, 14. Um deles ainda atirou no cobrador Samuel Batista Feitosa, de 32 anos, o qual sofreu uma fratura no ombro, mas já recebeu alta.

Os nomes não foram revelados para não atrapalhar as investigações, mas as imagens estão ao lado. Quem tiver informações sobre o paradeiro deles pode ligar para o Disque Denúncia do Grupo de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc): 9090 3312-2961 ou o 3235-0000.

O delegado coordenador do Gerrc, Nélis Araújo, disse que diligências estão sendo feitas para capturar os dois homens, os quais já foram presos antes pelo crime de roubo a ônibus. "Ele atirou de pura maldade. Não houve reação. Ele gargalhou antes de disparar. Mas em breve vamos prendê-los", declarou.

Nélis explica que o objetivo dos ladrões de ônibus, na imensa maioria dos casos atualmente, é roubar os aparelhos celulares dos passageiros. Para tentar diminuir essas ocorrências, o delegado conta que, a partir de fevereiro de 2016, a Polícia Civil vai contar com uma central de bloqueio e desbloqueio de celulares.

Quem registrar o Boletim de Ocorrência (BO) de furto ou roubo do telefone, em qualquer delegacia, terá o aparelho bloqueado na mesma hora. Caso o celular seja recuperado, o desbloqueio também será feito na delegacia.

Perda de valor

"Com o bloqueio, o aparelho virará carcaça, perderá o valor e acreditamos que as ocorrências diminuirão. O sistema que fará isso é da própria Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A Central de Bloqueio ficará no Departamento de Crime Contra o Patrimônio", explica o delegado, informando que três policiais que atuarão na central estão fazendo curso em Brasília.

Conforme Nélis, a Central de Bloqueio / Desbloqueio da polícia vai facilitar a vida de quem foi roubado. "Os clientes reclamam da dificuldade de bloquear na operadora. Quando a pessoa consegue recuperar, as operadoras criam uma série de solicitações para o desbloqueio".

