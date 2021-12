Polícia identifica dois suspeitos de matar Valdir Cabeleireiro

A polícia já identificou dois suspeitos pela morte do cabeleireiro Valdir Macário, assassinado em seu salão, na avenida Vasco da Gama, enquanto trabalhava, em 12 de novembro do ano passado.

De acordo com as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Edgar da Silva Santos, conhecido como Chocolate, é apontado como mandante do crime e Patric Ribeiro Tupinambá um dos executores. Os dois terão os nomes inclusos, ainda esta semana, no Baralho do Crime.

Segundo o diretor do DHPP, delegado José Bezerra Júnior, a morte do cabeleireiro tem relação com o atendado com o irmão, Reginaldo Manoel da Silva, cometido cerca de um mês antes do crime. “Sabemos que outras duas pessoas também participaram da ação que resultou na morte do cabeleireiro e estamos trabalhando para identificá-las”, afirmou. As investigações contam com o apoio da 6ª Delegacia Territorial (Brotas).

O envolvimento do irmão de Valdir com a namorada de Edgar teria sido a motivação dos crimes. 'Chocolate' também é suspeito de ser líder do tráfico de drogas em Mussurunga, Stella Maris e Ipitanga e já chegou a ser preso, algumas vezes, pela prática criminosa.

De acordo com os registros policiais, ele acumula, pelo menos, sete inquéritos, com última prisão registrada no dia 18 de junho de 2015. Em duas das prisões foram encontrados com ele grande quantidade de drogas.

