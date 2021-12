Polícia identifica corpo de médico desaparecido

O corpo do médico Luiz Carlos Correia Oliveira, 62 anos, desaparecido desde o dia 2 de outubro, foi identificado nesta terça-feira, 25, pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Um exame da acarda dentária confirmou a identidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o corpo do médico foi encontrado na Via Parafuso, no dia 14, em um matagal em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) em estado avançado de esqueletização – estado mais do que avançado de decomposição. A identificação foi realizada através de comparação feita com os exames odontológicos cedidos pela família da vítima, na última semana.

O Departamento de Antropologia Forense ainda confecciona outros laudos para revelar a causa da morte.

O diretor do Instituto Médico Legal (IML), o perito médico Mário Câmara, a identificação via arcada dentária é tão segura quanto a de DNA ou pela datiloscopia (através das digitais), informou a SSP.

O pedido para a remoção do corpo, abandonado próximo ao local onde o veículo foi encontrado, partiu da 22ª Delegacia Territorial (Simões Filho), no dia 14 de outubro, data em que chegou ao IML. Desde então, o corpo foi preparado para receber a perícia antropológica, iniciada na última sexta, 21, e concluída nesta manhã.

