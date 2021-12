Polícia identifica autores de latrocínio do turista espanhol

Os assaltantes Ivo Pereira Barreto, conhecido como "Lequinho", e João Paulo dos Santos de Jesus da Silva, conhecido como "Sardinha", ambos de 19 anos, estão sendo procurados devido ao latrocínio do espanhol Hugo Calavia Blanco, 36 , que foi morto com um tiro no rosto, durante assalto na noite da última segunda-feira (13), em Itapuã. De acordo com a Polícia Civil, os autores do latrocínio já tiveram mandado de prisão solicitado à Justiça pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

O veículo roubado foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 15, pela equipe da 12ª DT/Itapuã, no bairro do Caji em Lauro de Freitas. Todas as investigações estão sendo feitas pela Delegacia do Turista (Deltur), com apoio da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) e Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), com o objetivo de localizar e prender os dois assaltantes.

Ivo e João Paulo abordaram Hugo e o amigo que também é espanhol Alberto Aroz Calvo, 36, quando deixavam uma restaurante na Rua Calazans Neto. Os ladrões tinham como objetivo roubar o carro Ford EcoSport de cor preta, placa PUI-5355, licença Belo Horizonte (MG), que era alugado e utilizado pelos espanhóis. Depois de atirarem nas vítimas os bandidos fugiram levando o veículo.

O espanhol Alberto que foi alvejado no toráx está internado no Hospital Português e o seu quadro é estável. Ainda de acordo com a Polícia Civil ele é engenheiro e há sete meses e trabalha no Polo Petroquímico de Camaçari.

adblock ativo