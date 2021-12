Polícia identifica autores de chacina em Marechal Rondon

A Polícia Civil já identificou os autores das mortes ocorridas nesta quarta-feira, 14, na localidade conhecida como Lígia Maria, no bairro de Marechal Rondon, quando cinco pessoas, três delas da mesma família, foram assassinadas a tiros e tiveram os corpos carbonizados. Os traficantes Denilson dos Santos Ribeiro, o "DKA", Evandro de Oliveira Ramos, um homem de prenome "Urso", foram identificados como os executores, e os líderes do tráfico na região, "Índio" e "Roni", são os mandantes e já tiveram as prisões solicitadas à Justiça.

Maria da Paixão Pereira, de 65 anos, Jadaíra Pereira dos Santos, 28, e Jackson Pereira dos Santos, 27, seus filhos, e uma mulher ainda não identificada, foram baleados e queimados, num imóvel onde funcionava uma roça de Candomblé, no qual a família de Maria também residia.

A quinta vítima, Antônio Cláudio dos Santos, 39, chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), com 90 por cento do corpo queimado, mas não resistiu, morrendo nesta quinta-feira, 15.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apurou que "DKA", "Urso", "Evandro" e um quarto homem chegaram ao local, a bordo de um veículo Gol, de cor preta, e passaram a efetuar disparos contra as vítimas, ateando fogo ao imóvel em seguida.

Maria foi encontrada no sofá, abraçada à filha, ambas com os corpos parcialmente carbonizados. A outra mulher estava caída ao lado do sofá, e Jackson estava num dos quartos.

De acordo com a polícia, populares conseguiram conter as chamas no imóvel e acionaram a polícia. Minutos depois, outro comparsa dos traficantes, apelidado de "Bambam", chegou à casa da família vitimada, em uma motocicleta Honda CG 125, de placa JPL-8812, para conferir se o "serviço" havia sido feito. Um dos filhos de Maria entrou em luta corporal com ele, ferindo-o com uma facada no ombro. A lâmina da faca chegou a quebrar e um pedaço ficar preso no corpo de "Bambam", que fugiu sem levar a motocicleta.

adblock ativo