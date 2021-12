Polícia identifica 2º suspeito de assaltar ônibus na Bonocô

A polícia identificou o segundo suspeito de assaltar o ônibus na avenida Bonocô, na terça-feira, 8, que deixou três pessoas feridas, entre elas um policial civil, e um dos assaltantes morreu. Jean Pinto Gonzaga, 23 anos, já teve a prisão preventiva solicitada à Justiça pelo delegado José Nélis Araújo, do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC). A prisão de Jean foi decretada pelo juíz 5ª Vara Criminal de Salvador.

Conhecido pelo apelido de "Tubarão", Jean está sendo procurado. De acordo com o delegado José Nélis equipes do GERRC e da Operação Gêmeos, da Polícia Militar (PM), realizam incursões nas regiões de Cosme de Farias, Retiro e Alto do Cruzeiro, para localizá-lo.

Jean atacou os passageiros de um coletivo que fazia a linha Iguatemi x Bonocô, por volta das 13 horas, em companhia de Lucas Bezerra Monteiro, de 17 anos. Na ação, Lucas foi baleado e morreu no local. O investigador Josevaldo Conceição dos Santos e os passageiros Luiz Antônio Araújo Filho e Carlos Luis da Silva Souza, também ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

