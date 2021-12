Polícia frustra tentativa de roubo a ônibus e prende dois bandidos em Salvador

Dois homens foram presos, neste sábado, 17, quando tentavam assaltar passageiros de um micro-ônibus, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Uma equipe do Esquadrão de Polícia Montada realizava patrulha na avenida Dorival Caymmi, quando foi informada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) sobre a dupla suspeita, em um micro-ônibus da Coperlotação, prefixo VR 08. O coletivo foi alcançado e parado nas proximidades da rotatória da EBDA.

Durante revistas, os PMs localizaram um revólver calibre 32, munições e um celular com dois homens. A dupla foi apresentada no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Na unidade da Polícia Civil, os passageiros afirmaram, em depoimento, que os homens estavam juntos e com comportamento suspeito.

