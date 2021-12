Polícia Federal protesta por reestruturação de carreira

Escrivães, papiloscopistas e agentes da Polícia Federal programaram uma paralisação para estas terça e quinta-feiras reivindicando reestruturação na carreira e melhores condições de trabalho em geral. Segundo Rejane Peres, presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia, eles exigem, dentre outras coisas, uma reestruturação e a consequente equiparação com os vencimentos das demais categorias de nível superior do Executivo.

Entre as atividades que não acontecerão nos dias de protesto da categoria estão o requerimento do passaporte (exceção aberta para os casos de urgência) além das emissões da Carteira Nacional de Vigilante e do documento de registro de pessoas físicas e jurídicas na Divisão de Controle de Produtos Químicos.

Os policiais também vão reforçar a fiscalização no aeroporto, deixando-a mais rigorosa (operação-padrão). Normalmente, a abordagem aos passageiros costuma ser por amostragem, para agilizar o processo. Já durante o movimento, vão ser fiscalizadas todas as pessoas que embarcarem e desembarcarem de voos internacionais, o que deve causar maiores filas.

Salários atuais - No protesto, haverá uma entrega simbólica dos distintivos. Na quarta e na sexta-feira, os agentes trabalharão normalmente. A remuneração dos escrivães, papiloscopistas e agentes varia de R$ 7 mil a R$ 11 mil e a dos delegados e peritos vai de R$ 13 mil a R$ 19 mil. Em todos os cargos, é necessário o nível superior.

adblock ativo