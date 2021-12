Polícia Federal investiga vazamento de informações sigilosas no TJ-BA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) virou alvo da Operação Vortigern, da Polícia Federal (PF), na manhã desta sexta-feira, 7. A ação tem como objetivo investigar o vazamento de informações sob sigilo.

Por determinação do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e quatro conduções coercitivas. De acordo com a PF, todas as medidas acontecem na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O nome da Operação é uma referência a Vortigern e Rowena, um texto dramatúrgico apócrifo falsamente atribuído a William Shakespeare.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do TJ-BA e foi informado que até o momento não tem nenhuma posição sobre o caso.

