Policia Federal apreende 91 quilos de cocaína em Salvador

Um homem de iniciais A. B. C, 28 anos , foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite da última terça-feira, 25, quando transportava 88 tabletes de cocaína em um caminhão Mercedes Benz, placa JQZ-1087, na Av. Vasco da Gama, em Salvador.

O material contendo a cocaína em forma de pasta pesou 91 kg e foi encontrado embalado em três caixas, escondidas em meio à carga regular do veículo. Segundo o motorista, a carga ilícita foi recebida de um homem em São Paulo para entrega em Salvador. A. B. C. não revelou os nomes do remetente e do destinatário do material ilícito. Impressões na embalagem indicam que a droga é proveniente de Cochabamba, na Bolívia.

A. B. C. infringiu o art.33, combinado com o art. 40, V, da lei 11.343/06, que estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Após ser autuado em flagrante, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Salvador e está à disposição do juízo da Comarca desta Capital.

adblock ativo