Polícia fecha cassino no Rio Vermelho

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) desmontaram, na tarde da segunda-feira, 29, um cassino clandestino que funcionava na Casa 5, na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho. Quarenta e seis máquinas caça-níqueis, aparelhos celulares, computadores e cadernos de anotações foram apreendidos no local.

O dono do cassino, José Flávio Soares Davi, 42 anos, foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante por contravenção penal, assinou um Termo Circunstanciado (TC) e foi liberado. Quatro funcionários também foram ouvidos na delegacia.

Segundo a delegada Carla Ramos, titular da DRFR, além de ser autuado por explorar jogos de azar, José também é investigado por lavagem de dinheiro e contrabando. Todo o material apreendido passará por perícia.

