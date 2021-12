Polícia fecha bingo que funcionava no Relógio de São Pedro

Um bingo clandestino em frente ao Relógio de São Pedro, na Avenida 7 de Setembro, foi fechado na noite desta terça-feira, 25. Os policiais que participaram da Operação Gêmeos, divulgada nesta quarta-feira,26, prenderam 15 pessoas (entre funcionários e jogadores) e apreenderam mais de 200 equipamentos (CPUs, 46 caixas de cartelas de bingo, urnas e pequenos equipamentos eletrônicos).

Os policiais ainda recolheram R$ 2,9 mil que estavam no estabelecimento, que ficava no primeiro andar do edifício Central, na Rua 11 de Junho.

Todos os detidos, juntamente com o material apreendido, foram levados para a 1ª Delegacia Territorial no Complexo dos Barris. Mesas, cadeiras, freezeres, televisores, placares e equipamentos para confecção e acondicionamento de doces e salgados foram catalogados e deixados no imóvel.

No momento do flagrante, apenas quatro pessoas estavam jogando. O restante do grupo era formado por funcionários do bingo. Na delegacia, eles foram ouvidos e liberados depois de assinarem um termo circunstanciado, que será encaminhado à Justiça. A polícia procura agora identificar os proprietários do estabelecimento. O material apreendido será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

