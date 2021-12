Polícia fala em 'tribunal do crime' em local onde mulher foi morta

O coordenador de investigação da 13ª DT (Cajazeiras), Washington Costa, disse que há uma espécie de "tribunal do crime" no Jardim Magabeira, em Cajazeiras IX, onde a costureira industrial Ivonete Santos, 45 anos, foi torturada e morta. A vítima foi espancada, esfaqueada e executada a tiros após olhar de "cara feia" para homens que invadiram a laje da casa dela.

"Os traficantes não querem problemas na área para não atrair a polícia. A determinação é para ninguém brigar nem roubar. Todas as questões são resolvidas por eles", afirmou.

Costa informou ainda que a 13ª DT não recebe queixas de moradores do Jardim Mangabeira há um ano, aproximadamente. “Foi mesmo o pessoal do tráfico que matou essa mulher. E foi exatamente por isso, porque eles não querem confusão na área”, completou o coordenador de investigação da 13ª DT.

O crime aconteceu durante uma festa realizada pelo vizinho de Ivonete. Além de usar a laje dele, os convidados do vizinho também acessaram a laje de costureira, já que os imóveis são colados. "Coroa, a gente tá aqui em cima. Tá de boa, né?", perguntou um dos presentes para a vítima, que não respondeu, mas sua expressão foi interpretada como "cara feia".

Depois disso, os homens iniciaram a seção de tortura seguida da execução da mulher, segundo o marido dela, o pedreiro José Sandro dos Santos, 40 anos.

Foi a primeira vez que o vizinho usou a laje de Ivonete para fazer festa, mas eles já tinham se desentendido antes. Segundo José Sandro, as discussões ocorriam porque o cachorro do homem sempre ia à laje dela fazer as necessidades. Em agosto de 2015 e em outubro de 2016, eles discutiram por isso.

Investigação

A principal linha de investigação da 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), considera que o crime foi motivado pelas discussões que a vítima tinha vizinho por ele usar a laje da casa dela como passagem.

A assessoria da Polícia Civil informou que o crime foi praticado por 10 homens. Policiais da 2ª DH/Central fizeram diligências em busca dos suspeitos do crime, que já foram identificados. Duas pessoas foram ouvidas na unidade.

O corpo de Ivonete será enterrado nesta terça, 3, em Santanópolis, na Região Metropolitana de Feira de Santana.

