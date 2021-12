Polícia exige autorização para uso de fogos no réveillon

As festas de Réveillon que forem utilizar fogos de artifício e pirotecnias precisam de uma autorização prévia que deve ser solicitada na Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), órgão da Polícia Civil, que será responsável pela fiscalização. Os organizadores das festas, em Salvador e na Região Metropolitana, precisam fazer essa solicitação até 15 dias antes da realização do evento na sede da CFPC, no quinto andar do edifício-sede da Polícia Civil, na Piedade.

Proprietários ou representantes de restaurantes, bares, barracas, hotéis e espaços onde haverá festa com fogos, na passagem de 2013 para 2014, devem apresentar à CFPC um croqui do local do evento, além da documentação dos responsáveis pelo estabelecimento. Informar também o tipo de fogos a ser utilizado, o endereço e os horários de início e término. A autorização só será concedida para os eventos que atendam às determinações da CFPC, que fiscaliza o comércio e o uso de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos.

A delegada Fátima Afonso, da CFPC, adverte que as festas que utilizarem fogos no dia 31 de dezembro sem autorização terão os eventos suspensos pela fiscalização e os produtos apreendidos e encaminhados para destruição pelo Exército. A ação preventiva já foi comunicada, por meio de ofício, a instituições e entidades como a Associação de Bares e Restaurantes, o Sindicato dos Músicos, a União dos Prefeitos da Bahia (UPB) e a Secretaria Estadual de Turismo (Setur).

